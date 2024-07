Jerzy Owsiak zakończył pracę w radiowej Trójce. Twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował o tym fakcie swoich słuchaczy w środę, pod koniec audycji "Się kręci". Jerzy Owsiak prowadził swój program w publicznym radiu od lat. Swoją decyzję o odejściu uzasadnił zmianami w stacji - programowymi i personalnymi, które nie przypadły Owsiakowi do gustu.

Jerzy Owsiak wytłumaczył słuchaczom, że zmiany w stacji nie są zgodne z jego filozofią. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, decyzja o zakończeniu współpracy z Trójką ma być powodowana m.in. o zwolenieniem z pracy Grażyny Mędrzyckiej-Gęsickiej, która w radiowej Trójce była kierownikiem działu aktualności oraz jej zastępcy Tomasza Ławnickiego.

Ponadto do prowadzących "Klubu Trójki", nadawanego bezpośrednio przed "Się kręci" Owsiaka w maju dołączył Grzegorz Górny z konserwatywnego kwartalnika "Fronda".

Pisząc wyjaśnienie do nowego dyrektora rozgłośni, napisałem, że nowa ramówka, a zwłaszcza wprowadzenie współzałożyciela kwartalnika „Fronda” do środowego wydania „Klubu Trójki”, tak dalece odbiega od mojej filozofii, że trudno mi pogodzić autorski pomysł redaktora realizowany o godz. 21, bardzo upolityczniony i bardzo ciężki w swojej zawartości, z moim programem, który startuje o 22 i który jest muzycznie i słownie adresowany do ludzi, którzy wyznają wartości i zasady, jakimi kierujemy się, tworząc takie projekty, jak chociażby festiwal Przystanek Woodstock - cytuje Owiaka portal Wirtualnemedia.pl.

Fani audycji Owsiaka nie kryją rozczarowania z powodu odejścia swojego idola z Trójki. Na Facebooku byłego prowadzącego "Się kręci" pojawiło się mnóstwo komentarzy rozżalonych wielbicieli audycji.

Po raz pierwszy #dobrazmiana dotknęła mnie osobiście. Moje idee, moją pasję, to co kocham.... Dziękuję! Jurek Owsiak za to co mi dałeś! I nie tylko mi! Dziękuję za "Się Kręci"! Z całego serca!

Jurek! Wielka szkoda i smutek bo jesteś jednym z największych autorytetów i zwyczajnie Dobrym Człowiekiem. Szkoda, ale też decyzja zrozumiała! Życzę Ci wszystkiego naj naj naj. Zawsze sercem z Tobą. Trzymam kciuki za przyszłość! Siema!!!

Jurek Owsiak i WOŚP to szacowna marka. Przetrwają razem dopóki my będziemy z Nimi. Wszystko poza tym jest nieważne. Brawo, honor przede wszystkim.