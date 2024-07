Jurek Owsiak napisał list do Macieja Chmiela, szefa TVP2, w którym pyta go o cenzurę w stacji. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gorzkim liście przypomina, że sukces Orkiestry, to również sukces TVP2, która relacjonuje finały od 24 lat.

Jurek Owsiak zamieścił na swoim profilu facebookowym swoje zdjęcie. W ręku trzyma pokwitowanie wniesionej opłaty za abonament TVP. A w liście pyta…

Drogi Maćku! Czy masz zapłacony abonament telewizyjny za rok 2016? Czy też jako szef telewizyjnej Dwójki jesteś od tego zwolniony? (…) Ja zapłaciłem jeszcze w zeszłym roku, kwitek noszę przy sobie, bo stwierdziłem, że posiadanie go blisko uprawnia mnie do dyskusji na temat telewizji publicznej.

Szef WOŚP opowiada o "przygodzie”, która spotkała jego przyjaciela. Był on gościem programu „Świat się kręci”. W klapie marynarki miał maleńkie serduszko Orkiestry. W studio młody człowiek, chyba kierownik produkcji, zwrócił mu uwagę, że jest problem z tym serduszkiem…

W ciągu 25 lat mojego funkcjonowania w telewizji publicznej w życiu nie spotkałem się z taką cenzurą - grzmi Owsiak. I przypomina: - Kiedy ogłaszaliśmy nieprawdopodobnie fantastyczny i piękny wynik 24. Finału WOŚP, telewizyjna Jedynka w głównym wydaniu Wiadomości tego nie zauważyła, a Dwójka powiedziała o tym raz - w Panoramie o godzinie 15:40. Maćku, rozmawialiśmy ze sobą na dwa dni przed Finałem, bo wtedy dostałeś nominację na szefa, więc wiesz, że to Twój Program od 24 lat organizuje Finał. Nasz sukces jest także sukcesem ekipy telewizyjnej, operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, maszynistów, reżyserów, kierowników produkcji i wielu wielu innych, którzy robią to po mistrzowsku. Czy tym razem to Ty zastosowałeś autocenzurę? - pyta szef WOŚP.

Jerzy Owsiak przypomina też, że od kilku lat TVP nie dopłaca do finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nawet na nich zarabia, dzięki reklamom, które przynosi Fundacja WOŚP.

Owsiak kończy prośbą:

Chciałbym prosić o jedno, aby Telewizja - jakkolwiek by się nazywała - była telewizją publiczną, związaną ze sprawami publicznymi, bez wprowadzania cenzury, która, jak sam dobrze wiesz Maćku, została natychmiast wyłapana przez Polaków, co później odbija się na Waszej wiarygodności.

Co na to Maciej Chmiel? Jeszcze nie wiemy. Ostatnio widzieliśmy go, gdy dementował informacje o możliwym zdjęciu z anteny serialu "M jak miłość".

Maciej Chmiel był kiedyś mocno związany z muzyką rockową i młodzieżowym buntem - co przypomniał mu Owsiak.