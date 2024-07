Jerzy Owsiak odniósł się do słów Stanisława Pięty. Kilka dni temu poseł Prawa i Sprawiedliwości w ostrych słowach skomentował angażowanie się służb mundurowych w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zagroził nawet zwolnieniami! Jak odpowiedział mu lider WOŚP?

Owsiak udzielił wywiadu dla portalu gazeta.pl, w którym zwrócił się bezpośrednio do posła PiS, prosząc, by nie przeszkadzał w organizacji kolejnego, już 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Mam tylko prośbę do posła Pięty i do ludzi, którzy mogą mieć podobne zdanie nazywając to hecą - nie przeszkadzajcie nam tego robić. Po prostu robimy swoje, a dzięki temu dzieci żyją. I jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek pomoc miałaby zostać udzielona któremuś z bliskich panu posłowi, który tak napisał, to liczę na to, że będzie skuteczna, że będzie świetna, że będzie o czasie, że będzie profesjonalna i że będzie ratowała życie - powiedział Jerzy Owsiak.