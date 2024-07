Nie tak miała wyglądać przygoda Jerzego Janowicza z tegorocznym Wimbledonem. Najlepszy polski tenisista poniósł wielką porażkę w meczu pierwszej rundy z Turkiem Marselem Ilhanem i odpadł z turnieju.



Jerzy Janowicz przegrał w turnieju Wimbledonu

Jesteśmy tym zszokowani – mówiła po meczu matka Janowicza, Anna, która nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na pytania o porażkę syna. Oszczędny w słowach był także sam Janowicz, który już podczas meczu rzucał rakietą i przekleństwami, a na konferencji tłumaczył, że przeszkadzali mu... kibice.



Dziennikarze oburzeni zachowaniem Jerzego Janowicza



Jednak to nie tłumaczenia tenisisty stały się powodem powszechnej krytyki popularnego Jerzyka ze strony dziennikarzy. Tenisista znany ze swoich humorów został skrytykowany za... wyproszenie z sali przed rozpoczęciem konferencji prasowej redaktora naczelnego miesięcznika „Tenisklub” Adama Romera.



Jerzy Janowicz znowu gwiazdorzy. Wyprosił dziennikarza z konferencji

Romer jednak został, ale żadnego pytania nie mógł zadać.



Skandaliczne zachowanie Janowicza jest jednoznacznie komentowane przez dziennikarzy.

A to tylko te łagodniejsze komentarze... Warto przypomnieć, że to nie pierwszy taki przypadek, w którym Janowicz udowadnia, że nie radzi sobie z presją i przegranymi. Szczególnie głośna była jego konferencja prasowa, w której skarżył się, że w Polsce nie ma warunków do trenowania i musi trenować „po szopach”.

Jerzy Janowicz trenuje po szopach

Jesteśmy krajem, który nie ma jakiejkolwiek perspektywy w sporcie, biznesie, życiu prywatnym. Nie ma perspektywy dla nikogo. Trenujemy gdzieś po szopach – nie tylko w tenisie. Dlaczego macie takie oczekiwania wobec nas? Może sami wyjdźcie najpierw na kort, przepracujcie całe życie na korcie, a dopiero potem miejcie oczekiwania? – mówił Jerzy Janowicz po jednej z przegranych.

Pochwalacie i rozumiecie zachowanie Janowicza, czy może Jerzyk powinien zająć się graniem w tenisa, a nie wzbudzaniem kontrowersji?