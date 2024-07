Jennifer Lopez przygotowuje się do wydania ósmego już solowego albumu. Na chwilę obecną znamy trzy single promujące wydawnictwo - "Same Girl", "Girls" oraz "I Luh Ya Papi". I to właściwie tyle jeśli chodzi o nowy album latynoskiej gwiazdy - zarówno tytuł jak i data wydania pozostają wielką niewiadomą. Po singlach promocyjnych możemy tylko domniemywać, że będzie to przebojowy taneczny album. Przypomnijmy: Jennifer Lopez już nagrała hit na lato

W sieci pojawił się teledysk do ostatniego singla z płyty. Trzeba przyznać, że 44-letniej wokalistce mogą pozazdrościć dużo młodsze koleżanki - klip jest naprawdę na dobrym poziomie a sama gwiazda prezentuje się w nim zniewalająco. Pikanterii dodaje fakt, że wokół Jennifer jest tłum półnagich przystojniaków, którzy chwalą się fantastycznymi sylwetkami.

Jest gorąco!

