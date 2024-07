Reklama

Jennifer Lopez szykuje się do wydania ósmego solowego albumu, póki co nie wiadomo kiedy dokładnie pojawi się on w sklepach oraz jakie utwory się na nim znajdą. Wiemy natomiast, że wokalistkę w pracy nad krążkiem wspierają Future, Sia, Pitbull i Robin Thicke. Dyskografię Jennifer zamyka wydany w 2011 roku album "Love?".

Utwór "I Luh Ya PaPi" jest kolejną propozycja, która znajdzie się na albumie obok takich hitów jak "Same Girl" i "Girls". Singiel ma wielką szansę stać się hitem dyskotek i klubów, bowiem idealnie wpasowuje się w letni klimat. Wokalistkę gościnnie w numerze wspiera French Montana.

