Jennifer Lopez od kilku miesięcy pracowała nad powrotem na rynek muzyczny. Zdecydowała się nagrać nowy album, a dotychczas wydane single, które miały go promować okazywały się wielkimi hitami, podobnie jak nagrane do nich klipy. Dopełnieniem całości był fakt, że to właśnie jej kompozycja została wybrana oficjalnym hymnem zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii. Przypomnijmy: Wielki sukces Lopez. Zaśpiewa na Mundialu

Większe zainteresowanie mediów, budzi jednak prywatne życie gwiazdy. Przez długi czas spotykała się ona z dużo młodszym od siebie tancerzem, Casperem Smartem. Mężczyzna nie do końca był wierny swojej ukochanej i jeśli wierzyć doniesieniom - zdradzał ją z transseksualistami. Lopez długo wahała się z decyzją o rozstaniu, ale zdjęcie, które wyciekło do sieci na których widać jej półnagiego kochanka nie pozostawiły jej wyboru i rozstała się ona ze Smartem.

Ból po stracie ukochanego był dla niej tak duży, że zdecydowała się odwołać swój czwartkowy występ podczas ceremonii otwarcia Mundialu. Organizatorzy poinformowali media, że Jennifer zrezygnowała z udziału w wydarzeniu w ostatniej chwili, powołując się na "kwestie produkcyjne". Media w Stanach nie mają jednak wątpliwości, że za gorszą formą latynoski, stoi niedawne rozstanie.

