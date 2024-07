Jay-Z już od kilku lat zachwyca się talentem swojej żony, Beyonce. Słynny raper wiele razy podkreślał jak bardzo docenia twórczość artystki, która bije rekordy popularności. Mąż Beyonce porównuje ją nawet do nieżyjącego Michaela Jacksona!

-Nauczyłem się od niej tego samego, czego nauczyłem się od Michaela Jacksona. Wiem, że porównywanie tej dwójki brzmi jak bluźnierstwo, bo przecież Michael był takim wizjonerem . Ale według mnie ona jest tuż za nim- zdradził w jednym z wywiadów.

Jay-Z uważa również, że sukcesy Beyonce motywują go do jeszcze cięższej pracy.

Gratulujemy takiego męża!

Reklama