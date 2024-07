Jarosław Kuźniar postanowił „skomentować” tegoroczny Marsz Niepodległości zorganizowany przez narodowców w Warszawie. Na swoim profilu na Facebooku zamieścił zdjęcie, na którym jest ucharakteryzowany jednocześnie na Żyda, Muzułamina i homoseksualistę oraz filmik z przygotowań. Opis był krótki: „Do marszu gotowy”

Do marszu gotowy!

Posted by Jarosław Kuźniar on 11 listopada 2015

Jak zwykle wzbudził kontrowersje i posypały się komentarze. Zarówno pozytywne jak i krytyczne. Tych ostatnich było całkiem sporo.

Panie Jarku, mam nadzieję, że wróci Pan w jednym kawałku. :) Człowieku prowokujesz, a potem masz pretensje do całego świata. Zacznij od siebie, bo dla mnie masz zdrowo zryty beret. Obraża pan muzłumanów, środowiska lgbt, żydów, nazistów i świnie przy korycie. Jest pan nietolerancyjny. Proszę natychmiast usunąć to zdjęcie. Niesmaczne... Nie spodziewałam się po Tobie tego.



Kuźniar bez charakteryzacji ;)