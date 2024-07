Jarosław Bieniuk pokazał urocze zdjęcie ze spaceru z dziećmi! Piłkarz rzadko chwali się swoim życiem prywatnym i chroni informacje dotyczące jego rodziny. Na swoim profilu na Instagramie najczęściej pokazuje zdjęcia związane z jego życiem zawodowym albo aktywnością fizyczną. We wtorek Jarosław Bieniuk zamieścił jednak słodkie zdjęcie swoich dwóch synów Janka i Szymona, którzy trzymają się za ręce i są na wieczornym spacerze ze sławnym tatą. Zobaczcie!

Nowy członek w rodzinie Jarosława Bieniuka

Niedawno piłkarz pochwalił się też nowym członkiem rodziny. Uroczy piesek podobny jest do Ewoka z "Gwiezdnych wojen". Z pewnością dzieci sportowca i Ani Przybylskiej nie odstępują go na krok, a nowy pupil wszystkim w rodzinie sprawia dużo radości. My musimy przyznać, że piesek jest naprawdę bardzo słodki i chętnie przygarnęlibyśmy takiego do redakcji!

Jarosław Bieniuk z dziećmi na spacerze

Jarosław Bieniuk dzielnie opiekuje się dziećmi