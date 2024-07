Jarosław Bieniuk pochwalił się nowym członkiem rodziny! Sportowiec rzadko pokazuje zdjęcia z zacisza domowego i raczej stroni od poruszania prywatnych kwestii na swoich profilach w mediach społecznościowych. Tym razem Jarosław Bieniuk zrobił wyjątek i pokazał zdjęcie uroczego pieska. Z pewnością jego dzieci są nim zachwycone i nie odstępują go na krok, ale nie ma się czemu dziwić. Sami chętnie przygarnęlibyśmy go do redakcji. Piłkarz porównał swojego pupila do Ewoka z "Gwiezdnych Wojen", czyli do inteligentnej rasy zamieszkującej księżyc planety Endor, która porośnięta jest lasem. Wyglądem przypominają małe niedźwiedzie.

#starwars #ewok #inwazja #nachate

Musimy przyznać, że widać pewne podobieństwo. Jak sądzicie?

Pies Jarosława Bieniuka.

Jarosław Bieniuk porównał swojego psa do Ewoka z "Gwiezdnych Wojen"