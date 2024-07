Jarosław Bieniuk o wychowaniu dzieci po śmierci Ani Przybylskiej

Jarosław Bieniuk zdradził, jak radzi sobie z wychowaniem dzieci po śmierci Ani Przybylskiej! W wigilijnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" został wyemitowany materiał o rodzinie sportowca, w którym Bieniuk opowiedział o tym, jak wygląda teraz jego życie. Wywiad odbył się z okazji świąt Bożego Narodzenia i faktu, że 26 grudnia Ania Przybylska obchodziłaby 38. urodziny.

Jarosław Bieniuk wyznał, że ma trudną rolę jako rodzic. Jednocześnie musi być stanowczy i opiekuńczy, ale też musi starać się zastąpić dzieciakom mamę, Anię Przybylską. W wywiadzie przyznał, że nie jest to łatwe.

Kiedyś starałem się być dobrym policjantem, tym od uszczęśliwiania dzieci. Ania pilnowała bardzo dyscypliny. W tej chwili muszę grać obie te role. Muszę być przede wszystkim sprawiedliwy i staram się, żeby ich po prostu nie rozpuścić. No nie jest to łatwe. Czasem człowiek traci cierpliwość, to jest trójka dzieci. Popełniałem błędy jako ojciec i jeszcze parę pewnie popełnię, ale myślę, że dzieci idą w dobrym kierunku. Oby było tak dalej.