Jarosław Bieniuk poleciał na gorące wakacje do Turcji? Piłkarz pochwalił się pięknym widokiem z okna hotelowego pokoju. Turcja jest bliska jego sercu, w końcu grał kilka lat w jednym z tureckich klubów.

Przypomnijmy, Jarosław Bieniuk w latach 2005-2009 grał w tureckim klubie Antalyaspor. Z pewnością ma sentyment do tej drużyny, ponieważ umieścił jej nazwę w hashtagach na Instagramie. Dodał jednak hashtag tbt, co oznacza, że jest to zdjęcie z przeszłości. Jak widać, Jarosław lubi wracać do wspomnień z tego okresu.

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska mieszkali kilka lat w Turcji.