Oscary są uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienia na świecie. Otrzymanie złotej statuetki to marzenie wszystkich ludzi filmu. Nagroda gwarantuje wielkie uznanie, prestiż, a przede wszystkim pieniądze i sławę. Jednak nie każdy z laureatów traktuje zdobycie Oscara poważnie. Jared Leto uszkodził statuetkę kilka godzin po powrocie z ceremonii.

Odbierający nagrodę często płaczą ze wzruszenia, są zdumieni, a nawet zaszokowani wynikiem. Jared Leto, muzyk, który otrzymał Oscara za rolę transseksualisty Rayony w "Witaj w klubie", uszkodził swój laur w nieszczęśliwym wypadku:

Pozwoliłem kilku osobom zrobić sobie zdjęcie z Oscarem. I, gdy znosiłem go po schodach, nastąpiło "bum" - uderzyłem w barierkę statuetką i ją uszkodziłem. Trochę z tyłu się porysowała. Wiesz, jak to mówią: To znak, że już tu się rozgościła - zdradził Entertainment Tonight.