Adam Kszczot jest jednym z najbardziej znanych lekkoatletów w kraju. Teraz będzie tańczył na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", ale niedawno przeżył naprawdę ciężki wypadek. Co więcej, również w dzieciństwie nie ominęły go bolesne wydarzenia. Nie do wiary, z czym musiał się zmierzyć. Zobaczcie sami!

Adam Kszczot: życie zawodowe

Adam Kszczot to wybitny lekkoatleta, który swoją karierę rozpoczął w 2007 roku, zdobywając od razu brązowy medal na mistrzostwach Europy juniorów. Wtedy nabrał wiatru w żagle i kontynuował swoją karierę, zdobywając kilkukrotnie podium na Mistrzostwach Świata i Europy. Przez całą karierę zdobył aż 11 złotych medali na seniorskich Mistrzostwach Polski w biegu na 800m. Dopiero w 2022 roku zdecydował się zakończyć swoją sportową karierę, ale już chwilę później podjął się kolejnego wyzwania.

Adam Kszczot w 2023 roku postanowił spróbować swoich sił i po zakończeniu kariery lekkoatlety, pojechał na maraton w Nowym Jorku i obrał sobie za cel ukończenie biegu w czasie 2:50. To mogło się udać, bo miał wspaniały czas, ale nagle, zaledwie 330 m do zakończenia maratonu, upadł i nie był w stanie wstać o własnych siłach. Jego nogi odmówiły posłuszeństwa i w rezultacie Adam Kszczot uzyskał wynik 2:50:09, przekraczając swój cel o 9 sekund. Nie da się ukryć, że dla tak profesjonalnego sportowca każde takie zdarzenie jest nie lada utrudnieniem...

Czy mogło być lepiej? Sami sobie obejrzyjcie moją końcówkę, bo byłem dwa razy podnoszony z ziemi. Ale pamiętajcie, by walczyć do ostatniego metra - powiedział na nagraniu, którym podzielił się z fanami.

Niewiarygodne, że już trzy miesiące po tym niefortunnym zdarzeniu, sportowiec rozpoczął swoje treningi do "Tańca z Gwiazdami", a już za dwa dni zmierzy się z nowym sportem, jakim jest taniec towarzyski. Jak donosi nasz informator, Adam Kszczot w pierwszym odcinku zmierzy się z latynoamerykańskim tańcem: paso doble.

Adam Kszczot: życie prywatne

Adam Kszczot urodził się w 1989 roku. Zaledwie kilka lat później w życiu jego rodziny wydarzyła się tragedia, ponieważ brat Adama zmarł w wyniku porażenia prądem. Adam Kszczot ma jeszcze dwie siostry, Agatę i Ewę. W 214 roku poślubił Renatę Kszczot, z którą ma syna oraz córkę. Adam nie pokazuje zbyt wiele ze swojego życia prywatnego, chociaż zdarza mu się opublikować zdjęcie z żoną czy dziećmi, które - jak sam mówi - mają fundamentalne znaczenie w jego życiu.



Niedługo przed startem "Tańca z Gwiazdami" sportowiec przyznał, że nie potrafi tańczyć, a jedyny ruch, który potrafi to ruch biegacza. Adam Kszczot będzie miał niełatwe zadanie, ale jest pod opieką doświadczonej tancerki, która na pewno nauczy go wielu tanecznych figur.

Nie mam absolutnie żadnego doświadczenia tanecznego, a jedyne kroki, jakie stawiałem, to są kroki lekkoatletyczne - przyznał Kszczot podczas treningu do tanecznego show.

Jak oceniacie jego szanse w zmaganiach na parkiecie?

