1 z 10

W show-biznesie co sezon pojawiają się nowe twarze. Wiosną objawieniem była np. Marcela Leszczak, która za sprawą "Top Model" została jedną z najgorętszych wschodzących gwiazd. Teraz swoją szansę na podobny sukces ma Jan Bielski. Jesienią wystąpi on w serialu "Miłość na bogato", w którym zobaczymy też m.in. Marcelę i Maffashion (zobacz). Sprawdziliśmy kim jest i czym się zajmuje ten przystojniak.

Na co dzień 27-letni Jan Bielski pracuje jako trener personalny. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Można było go zobaczyć w kilku spotach reklamowych. Idealną sylwetką młodego aktora zainteresował się m.in. magazyn "Men's Health" i zaprosił go do rozbieranej sesji zdjęciowej. Teraz Bielski postanowił spróbować swoich sił w świecie seriali.

Jak udało mu się dostać do obsady nowego serialu telewizji Viva Polska "Miłość na bogato"?

Stwierdziłem że potraktuje to na zasadzie for fun i spróbuję swoich sił, dlatego poszedłem na casting. Jak na razie jesteśmy na początku całej przygody z serialem "Miłość na bogato", ale już widać że wszyscy są przejęci swoimi rolami. Moja bardzo mi odpowiada i postaram się oddać charakter mojej postaci najlepiej jak będę potrafił. Na pewno będą jakieś wpadki i trudności, ale myślę że spokojnie dam radę chociażby z pomocą ekipy, która pracuje przy tej produkcji. - zdradził Jan w rozmowie z AfterParty.pl.

A jak trenerowi-aktorowi pracuje się z Marcelą z "Top Model"?

Za mną i Marcelą dopiero kilka wspólnych ujęć ale dobrze się dogadujemy i "czujemy" założenia reżysera co do naszych postaci. - tłumaczy w rozmowie z nami.

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko poczekać na wielką premierę produkcji, która już jesienią zostanie wyemitowana na antenie Vivy Polskiej. Czy Jan Bielski ma szansę stać się nowym ciachem polskiego show-biznesu? Z takim ciałem i skromnością chyba nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości.

Przystojny?