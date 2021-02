Zawsze chcieli mieć dużą rodzinę i… udało im się spełnić marzenia. Poznajcie gwiazdy, które z dumą wychowują liczną gromadkę dzieci! Michał Wiśniewski nie jest rekordzistą w tym zestawieniu! Mając aż pięcioro dzieci, znalazł się na ostatnim miejscu naszego rankingu!

Najliczniejsze rodziny w show-biznesie

Michał Wiśniewski: 5 dzieci

Właśnie został ojcem po raz piąty. „Dziecko w tym wieku to taka trochę rewitalizacja starszego pana”, powiedział „Faktowi”, ciesząc się, że „powrót do pieluch z pewnością odmładza”. Mamą małego Falco Amadeusa jest jego piąta żona Pola. Lider Ich Trojga m ma poza tym jeszcze czwórkę dzieci z poprzednich małżeństw: 18-letniego Xaviera Michała i 17-letnią Fabienne Martę (których mamą jest Marta „Mandaryna” Mandrykiewicz) oraz 14-letnią Etiennette Annę i 13-letnią Vivienne Viennę (z Anną Świątczak). A to nie wszystko! Obecna żona Michała ma czwórkę dzieci z poprzednich związków. U Wiśniewskich w domu bywa niezła gromada ;)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska: 5 dzieci

Męża, Pawła Królikowskiego, poznała w czasie studiów, a małżeństwem zostali w 1988 roku. Rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn Antoni, dzisiaj za sprawą wielu ról filmowych (i licznych romansów) dorównujący już popularnością rodzicom. Jego brat Jan urodził się trzy lat później, a siostra Julia (wystąpiła obok mamy w serialu „Klan”) w 1999 roku. Potem w 2002 roku do rodziny dołączyła Marcelina, a najmłodszym członkiem klanu jest 13-letni Ksawery.

Madonna: 6 dzieci

KRÓLOWA POPU długo zwlekała z decyzją o macierzyństwie. Powód? Obsesja, że odejdzie z tego świata tak wcześnie jak jej mama, która osierociła ją, gdy Madonna miała zaledwie pięć lat. W pierwszą ciążę artystka zaszła, kiedy miała 38 lat i… pracowała nad musicalem „Evita”. Dokończyła zdjęcia i 14 października 1996 roku urodziła córkę Lourdes. Cztery lata później dziewczynka doczekała się brata – Rocco. Pozostałe dzieci gwiazdy: David, Mercy, Estere i Stelle, zostały przez nią adoptowane w Malawi, gdzie działa też szkoła ufundowana przez artystkę.



Angelina Jolie: 6 dzieci

CHOĆ WYDAJE SIĘ, że aktorka adoptowała pół świata, to tak naprawdę ma tylko trójkę przybranych dzieci. Pierwsze z nich to pochodzący z Kambodży 18-letni Maddox, którego gwiazda poznała w sierocińcu podczas kręcenia filmu „Tomb Raider”. Poza nim Angelina adoptowała jeszcze Etiopkę Zaharę i Wietnamczyka Paxa. Jolie ma też trójkę biologicznych pociech ze związku z Bradem Pittem: córkę Shiloh i bliźnięta Knoxa i Vivienne. Zdjęcia tych ostatnich magazyn „People” kupił za rekordową kwotę 14 mln dolarów!

EastNews

Clint Eastwood: 7 dzieci

90-letni weteran Hollywood w 1953 roku poślubił modelkę Maggie Johnson. Ma z nią syna Kyle’a, muzyka, i córkę Alison. Po 25 latach Clint się rozwiódł, ale zanim to uczynił, miał 14-letni romans z tancerką Roxanne Tunis, z którą ma córkę Kimber (ur. 17 czerwca 1964 roku). Po rozwodzie związał się ze stewardesą Jacelyn Reeves, która urodziła mu syna Scotta i córkę Kathryn, a potem aktorką Frances Fisher, z którą ma córkę Francescę. W 1996 roku ożenił się z dziennikarką Diną Ruiz, z którą ma córkę Morgan. Już jest rozwiedziony, a media podały, że zgłosiła się do niego kobieta, twierdząc, że jest jego córką oddaną przez matkę do adopcji…

Mick Jagger: 8 dzieci

LIDER ROLLING STONESÓW został ojcem, gdy miał 27 lat. Jego związek z aktorką Marshą Hunt rozpadł się, zanim zdążyła urodzić córkę Karis. Jagger był już wtedy zakochany w modelce Biance Pérez-Mora Macías, z którą ma córkę Jade. Związek rockmana z modelką Jerry Hall zaowocował córkami Elizabeth i Georgią oraz synami Jamesem i Gabrielem, a z modelką Lucianą Morad – synem Lucasem. Najmłodsze dziecko Micka, syn Deveraux, przyszło na świat w 2016 roku, jego matką jest obecna dziewczyna muzyka, młodsza od niego o 44 lata tancerka baletowa Melanie Hamrick.

Eddie Murphy: 10 dzieci

W TYM PRZYPADKU N NAPRAWDĘ MOŻNA SIĘ POGUBIĆ! W 1988 roku na jednej z hollywoodzkich gal Murphy poznał modelkę i prezenterkę Nicole Mitchell i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Rok później zostali rodzicami Brii, ale w tym samym czasie Eddie doczekał się też dwóch synów: Erica (jego mamą jest Paulette McNeely) i Christiana (owoc romansu z Tamarą Hood). W 1993 roku ożenił się z Nicole, która urodziła jeszcze czwórkę dzieci: Milesa, Shayne, Zolę i Bellę. Para rozwiodła się w 2006 roku, a Murphy związał się z byłą członkinią Spice Girls Melanie Brown. Kiedy okazało się, że jest ona w ciąży, aktor stwierdził, że nie wie, czy to jego dziecko urodzi Mel B. To, że jest ojcem Angel Iris, udowodniły dopiero testy DNA. Eddie rychło znów został tatą – Izzy Oony i Maxa, które urodziła jego obecna partnerka Paige Butcher. Wszystkie dzieci „gliniarza z Beverly Hills” spotkały się z tatą kilka lat temu. Słodko?