Jamie Dornan opowiedział o swoich preferencjach seksualnych! Aktor udzielił wywiadu australijskiemu magazynowi "GQ" i pojawił się też na okładce. Wszystko z okazji zbliżającej się premiery filmu "Ciemniejsza strona Grey'a". Dziennikarz nie mógł oczywiście nie zapytać o seks, którego w filmie nie brakuje. Czy Jamie Dornan też jak Christian Grey lubi BDSM?

To nie moja bajka. Zawsze byłem otwarty i liberalny, nie oceniam niczyich preferencji seksualnych. Cokolwiek ludzie robią, zależy to tylko od nich, jest milion sposobów, by zadowolić się seksualnie - wyznał.