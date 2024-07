Zosia Ślotała tegoroczne święta spędza z najbliższą rodziną. Po raz pierwszy w tym wyjątkowym okresie towarzyszy jej córeczka. Poza tym do Polski miały przyjechać jej dwie ukochane siostry.

Jak Zosia Ślotała spędzi święta?

W tym roku Zosia Ślotała powitała na świecie córeczkę Ranię. To są to ich pierwsze wspólne święta! Stylistka i Kamil Haidar są z tego powodu bardzo szczęśliwi. W rozmowie z Party.pl gwiazda nie kryła, że ten okres jest dla niej bardzo ważny, a w tym roku w szczególności. Wszystko dlatego, że do Warszawy miały przyjechać jej dwie siostry - jedna z Anglii, druga z Australii:

Święta są dla mnie bardzo ważne, ponieważ jestem z bardzo rodzinnego domu. W tym roku będą w Warszawie z całą moją rodziną. Moje dwie siostry przylatują z Australii i Anglii. Będą to pierwsze święta zarówno mojej córeczki, jak i mojej starszej siostry córeczki.

Zosia Ślotała święta spędza w Warszawie

To jej pierwsze święta z córką