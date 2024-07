David Beckham kończy dziś 41 lat! Jak zmieniał się najsłynniejszy piłkarz świata? David Beckahm zaczynał swoją karierę piłkarską w klubie Manchester United, w którym grał przez 10 lat. Był dumą narodową Brytyjczyków, ale po zdobyciu wielu ważnych tytułów w angielskim klubie, przeniósł się do Realu Madryt, gdzie osiągnął gigantyczny sukces i wraz z hiszpańskim klubem zdobył wiele trofeów. Kolejne kluby, w których grał David to: Los Angeles Galaxy, A.C. Milan i Paris Saint-Germain. Kibice interesowali się nie tylko karierą piłkarza, ale też jego życiem prywatnym. David został mężem jednej z wokalistę Spice Girls - Victorii Beckham. Stali się najpopularniejszą parą na Wyspach! Mówiło się, że są sławniejsi niż rodzina królewska :-) Fani Davida podziwiali nie tylko jego żonę, jego piękne bramki, ale też fryzury piłkarza. Beckham zapoczątkował modę na irokeza, miał też dłuższe włosy, a nawet kiedyś ogolił się na "zero". Chcecie zobaczyć wszystkie fryzury Davida Beckhama? Zobaczcie oś czasu Davida Beckhama!

David Beckham na początku kariery

Eastnews

Pamiętacie Davida Beckhama w tej fryzurze?

Eastnews

David Beckham jako zawodnik Manchester United

Eastnews

David w reprezentacji Anglii

Eastnews