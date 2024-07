Anna-Maria Sieklucka, dzięki roli w filmie Blanki Lipińskiej "365 dni", zyskała ogromną popularność. Głośna rola w filmie erotycznym otworzyła wiele nowych drzwi i dała aktorce możliwość dalszego rozwoju swojej kariery. Aktualnie ma swoją premierę ekranizacja kontynuacji powieści "365 dni: Ten dzień". Ta zobaczymy kontynuacje gorąco-niebezpiecznej relacji filmowych Laury i Massimo. Anna-Maria Sieklucka w życiu prywatnym również jest szczęśliwie zakochana. Jednak o swoim ukochanym mówi nie wiele!

Reklama

"365 dni: Ten dzień": Kim jest partner Anny-Marii Siekluckiej?

Anna-Maria Sieklucka wcieliła się w rolę Laury Biel w "365 dni". 26. kwietnia 2022 roku, obsada popularnego erotyka, będzie świętowała już premierę 2. części pt. "365 dni: Ten dzień". Fani będą mogli śledzić dalsze lody Laury i Massimo. Duet Anny-Marii Siekluckiej i Michelle'a Morrone rozpalił widzów na całym świecie. Serce Anny-Marii Siekluckiej również w życiu prywatnym jest zajęte, niestety jednak niewiele o nim opowiada.

Anna-Maria Sieklucka jest w związku z o 17 lat starszym reżyserem teatralnym, Łukaszem Witt-Michałowskim. Do tej pory w sieci pojawiło się tylko jedno ich wspólne zdjęcie. Anna Maria-Sieklucka, gdy po raz pierwszy pokazała ukochanego, zastrzegła: "Jedno. Prywatne. I więcej nie będzie".

Anna-Maria Sieklucka ma powód ku temu, by ukrywać swój związek. W wywiadzie z magazynem "Party" przyznała, że po premierze pierwszej części "365 dni" dostawała setki wiadomości czy jest z filmowym Massimo lub teksty treści: „Are you lost, Baby Girl?”. Dziś patrzy na to z dystansem, ale był moment, że trochę ją to bolało, dlatego zdecydowała się ujawnić, że prywatnie jest zajęta. Chociaż jej związek nie jest medialny, Anna-Maria-Sieklucka przyznała Łukasz Witt- Michałowski zgodził się na publikację tego jedynego zdjęcia. Opowiedziała również, jak zareagował na jej kontrowersyjną postać w "365 dniach':

Łukasz jest starszy ode mnie o 17 lat, jest świadomym człowiekiem i artystą i, podobnie jak ja, mocno stąpa po ziemi, wiedziałam, że sobie z tym poradzi. Przeszliśmy przez to razem – powiedziała w wywiadzie dla „Party”.

Zobacz także: Anna-Maria Sieklucka zniknęła z show-biznesu. Czy rola Laury Biel z "365 dni" zaszkodziła jej karierze?

Zobacz także

Instagram @@anna_maria.sieklucka

Zobacz także: "365 dni: Ten dzień": Michele Morrone zachwyca się Nataszą Urbańską w odważnej kreacji

O to, czy Anna-Maria Sieklucka ma chłopaka, pytał również Kuba Wojewódzki, kiedy była w jego programie dwa lata temu po premierze "365 dni". Sporo o swoim chłopaku Anna-Maria Sieklucka opowiedziała w wywiadzie dla Party.pl. Filmowa Laura z "365 dni" wyznała, jak na te rolę zareagował jej prawdziwy ukochany:

Kochanie, jestem z Ciebie dumny

"365 dni: Ten dzień": Anna Maria-Sieklucka o 17 lat starszym partnerze

Annę-Marię Sieklucką i Łukasza Witt-Michałowskiego dzieli aż 17 lat różnicy. Różnica wieku jednak nie przeszkadza zakochanym w pielęgnowaniu swojego związku:

To, że jest między nami ta różnica wieku, ale nadal trwamy ze sobą, świadczy o tym, że jest między nami dialog i tak naprawdę, jeśli chodzi o miłość żaden wiek nie stoi na przeszkodzie. - powiedziała szczerze Anna Maria Sieklucka.

Koniecznie obejrzyjcie całe wideo i dowiedźcie się, co jeszcze Anna-Maria Sielucka opowiedziała o swoim ukochanym.

Reklama

Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone to filmowy duet, który jest na językach całego świata. Jednak dziewczyna, która w popularnym erotyku, zakochała się w gangsterze jest również szczęśliwa w życiu prywatnym!