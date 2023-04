Pewne było, że premiera "365 dni: Ten dzień" wywoła wiele emocji, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że tak duże zamieszanie powstanie wokół Anny-Marii Siekluckiej i Michele'a Morrone. Uwagę mediów zwróciło zachowanie aktorów, którzy nie szczędzili sobie czułości, pozując na ściance. Gwiazdy ekranizacji popularnego erotyku Blanki Lipińskiej były nierozłączne, długo trzymały się za ręce i często wpadały sobie w ramiona. Po uroczystym wydarzeniu do sieci trafiły zakulisowe zdjęcia, na których widać, jak para obdarowuje się pocałunkami. Czy praca na planie przerodziła się w bliższą relację? "365 dni: Ten dzień": Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone całują się po premierze Już podczas premiery "365 dni: Ten dzień" Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone nie szczędzili sobie czułości na ściance . Zachowanie aktorów rozpaliło media. Wielu fanów jest już przekonanych, że gwiazdy popularnej produkcji Netfliksa mają romans. W rozmowie z naszą reporterką Anna-Maria Sieklucka przyznała, że między nią a kolegą z planu narodziła się więź . Do sieci trafiły fotografie, które jeszcze bardziej podgrzeją medialne zamieszanie wokół pary. Zobacz także: "365 dni. Ten dzień": Największa wpadka na premierze? Monika Goździalska odważniejsza niż Sieklucka! Na zdjęciach widać, że Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone są ze sobą bardzo blisko. Aktorzy nie tylko chętnie wpadali sobie w objęcia, ale także obdarowywali się czułymi pocałunkami. Choć jak na razie żadne z nich nie odniosło się do doniesień o ich związku, to trzeba przyznać, że takie zachowania nie zdarzają się zbyt często podczas uroczystych premier. Prawdziwym partnerem Anny-Marii Siekluckiej jest polski reżyser . Aktorka i jej ukochany nigdy nie chwalili się...