"365 dni: Ten dzień": Michele Morrone zachwyca się Nataszą Urbańską w odważnej kreacji 

Wiadomo już, kto zagra w filmie "365 dni", który powstał na podstawie książki Blanki Lipińskiej ! Aktorzy, którzy wystąpią w produkcji, spotkali się na konferencji prasowej, na której nie mogło zabraknąć również samej autorki głośnej powieści erotycznej. Chociaż prace nad filmem trwały już od kilku miesięcy, to do tej pory nie było wiadomo, kto zagra w nim główne role. Teraz jednak wszystko stało się jasne! W obsadzie nie brakuje gwiazd polskiego show-biznesu! Kto zagra Laurę i Massimo w filmie "365 dni"? Jak poinformowano na konferencji prasowej, Laurę z powieści Blanki Lipińskiej zagra młoda aktorka Anna Maria Sieklucka. Występ w filmie "365 dni" to dla niej debiut na wielkim ekranie. Do tej pory aktorka występowała w teatrze. Teraz z pewnością będzie o niej bardzo głośno! Z kolei w rolę Massimo wcieli się przystojny Michele Morrone. 29-letni aktor pochodzi z Włoch. Do tej pory grał głównie w serialach. W 2016 roku wystąpił we włoskiej wersji "Tańca z gwiazdami", gdzie ostatecznie zajął 2. miejsce. Kto jeszcze zagra w filmie, który wejdzie do kin 7 lutego 2020 roku? Okazuje się, że w produkcji zobaczymy również Nataszę Urbańską, Magdalenę Lamparską, Grażynę Szapołowską i Tomasza Stockingera. W jakich rolach ich zobaczymy? Oto pełna lista: Don Massimo Torricelli- Michele Morrone Laura Biel- Anna Maria Sieklucka mama Laury- Grażyna Szapołowska tata Laury- Tomasz Stockinger Martin- Mateusz Łasowski Olga- Magdalena Lamparska Anna- Natasza Urbańska Domenico- Otar Saralidze Mario-Bronisław Wrocławski Co o swojej roli w filmie powiedziała Anna Maria Sieklucka? Aktorka nie ukrywała, że rola Laury była dla niej trudnym wyzwaniem. Dlaczego? Jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą było mi dane...