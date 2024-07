Długi weekend to doskonała okazja, by spędzić czas w gronie najbliższych. Jedni preferują błogie lenistwo, a inni - aktywny wypoczynek. Państwo Lewandowscy, jak na sportową rodzinę przystało, oczywiście stawiają na to drugie. Anna na swoim profilu na Instagramie zdradziła, jakie para ma plany na ten szczególny czas. Zobacz też: Lewandowska pierwszy raz tak szczerze o porzuceniu kariery dla męża. Czy jest na to gotowa?

Lewandowcy wezmą udział w sportowym starciu, w którym staną w przeciwnych drużynach. Anna Lewandowska tak napisała w poście pod zdjęciem, promującym imprezę:

Zapowiada się bardzo aktywny weekend! Starcie Healthy Gigantów z naszymi przyjaciółmi! To się nazywa motywacja! Osiągnęłam swój mały cel!



Ciekawe, kto wygra? Komu kibicujecie - Annie czy Robertowi?

