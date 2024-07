Kariera Anny Lewandowskiej z każdym dniem nabiera tempa. Trenerka aktywnie działa na wszystkich możliwych polach, a ostatnio zapozowała na okładkę pisma. Pochwaliła się idealnym brzuchem. Zobacz: Lewandowska na okładce pisma. Eksponuje idealny brzuch

Przy okazji sesji okładkowej dla gazety "Skarb" gwiazda udzieliła szczerego wywiadu. Opowiedziała w nim między innymi o swojej karierze i rodzinie. Nie zabrakło też tematu Roberta Lewandowskiego. Anna pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o ich relacji. Zdradziła również czy jest w stanie porzucić karierę dla związku. Trenerka nie miała co do tego wątpliwości:

Oboje z Robertem żyjemy bardzo intensywnie, dużo z siebie dajemy - sportowi i innym ludziom. Dzielimy się z nimi swoją energią. Nasze wspólne życie nie może na tym ucierpieć. Dużo o tym rozmawiamy. Gdzie jest granica, jaki obszar musi pozostać tylko nasz. Ile możemy poświęcić, żeby nie stracić tego żadnego momentu naszego życia, nie zatracić tego, co nas łączy. Może któreś z nas będzie musiało zrezygnować z kariery? Ja się przed tym nie zawaham. Priorytetem jest dla mnie małżeństwo, a Robert jest najważniejszą osobą w moim życiu. Kocham to, co teraz robię, moją pracę, tysiące pomysłów. Ale jeśli dla dobra naszego związku i dzieci będę musiała zostać w domu - zostanę.