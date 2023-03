Najbliższe dni Anny Lewandowskiej wypełnione są szeregiem zobowiązań. Trenerka personalna nie tylko pilnuje październikowych wyzwań, do których cały czas motywuje swoje fanki, ale stara się też wspierać męża. Ostatnie wyniki nowego klubu Roberta Lewandowskiego dalekie są od zadowalających, tym bardziej jego ukochana zapowiedziała już, że zamierza oglądać czwartkowy mecz. Wcześniej jednak znalazła czas dla córek, dzięki czemu zobaczyliśmy przezabawne nagranie. Nie znaliście Klary i Laury w takim wydaniu! Anna Lewandowska pochwaliła się rozkosznym nagraniem dziewczynek. Klara pokazała charakter! Przygotowując się w domu do wieczornego meczu męża, Anna Lewandowska zwróciła uwagę na to, że jej córki świetnie się bawią. Klara i Laura siedziały na kanapie z kalendarzem z rodzinnymi zdjęciami, oglądając eleganckich rodziców. Trenerka personalna zauważyła, że starsza z dziewczynek... coś jej domalowała! Zobacz także: Robert Lewandowski pokazał, jak spędza wolny czas z córkami. Fani: "Zazdroszczę im takiego taty" Anna Lewandowska nie kryła zaskoczenia zachowaniem Klary. - Co piszesz? Może wąsy mamie domaluj? - zapytała Anna Lewandowska. - Nie. Będzie głupio wyglądało - odpowiedziała niewzruszona Klara. - Wiesz, że to jest mój notatnik? - powiedziała mama. - No i co? - rzuciła zuchwale starsza córka. Wygląda na to, że mogliśmy zobaczyć próbkę słynnego charakteru i temperamentu Klary, o którym w wywiadach wspominali nieraz jej rodzice. Na szczęście skończyło się jedynie na żartach. Później starsza z córek Anny i Roberta Lewandowskich zaczęła bawić się z młodszą siostrą. - Laura, kto to jest? - zapytała Klara, pokazując rodzinne zdjęcie. - Mama - odpowiedziała radosnym głosem Laura. - Kto jeszcze? - Ja - Kto jeszcze? - Klara - Kto jeszcze? - Mama - Nie! Po...