Tak córki Anny Lewandowskiej spędzają weekend. Dziewczynki nie mogły się oderwać od rodziców!

Za Anną i Robertem Lewandowskimi bardzo intensywny tydzień. Trenerka personalna odwiedziła Polskę, gdzie w łódzkiej Atlas Arenie poprowadziła ćwiczenia dla ponad tysiąca fanek. W tym czasie jej mąż rozgrywał ważne mecze nie tylko w Barcelonie, ale także w Valencii. We wtorek, 1 listopada piłkarz razem z zespołem poleci do Czech, by tam zagrać kolejne spotkanie. Lewandowscy postanowili wykorzystać wolną chwilę i spędzić niedzielę tylko z rodziną. Nie zabrakło słodkich kadrów. Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na przejażdżkę rowerową Przed nadchodzącymi kolejnymi wyjazdami, Anna i Robert Lewandowscy postanowili nacieszyć się sobą w rodzinny weekend. Gwiazdy zabrały starszą córkę na wycieczkę rowerową. Klara radziła sobie wzorowo, jadąc sama. Laura natomiast podróżowała w specjalnym wózku. Sportowcy zatrzymali się na plaży, gdzie Robert Lewandowski zaczął wygłupy z córką. Widać, że dziewczynka miała przy tym dużo radości. Na koniec jeszcze rodzice Klary i Laury opublikowali romantyczne zdjęcie. - Córeczka tatusia - napisała Anna Lewandowska. Nagranie Roberta Lewandowskiego bawiącego się z córeczką to nie wszystko. Gwiazdy pokazały także słodkie zdjęcie, na którym dziewczynki czule się przytulają. Widać, że rodzice od najmłodszych lat wpajają im, jak ważne jest trzymanie się razem. Weekend już jednak minął i sławne małżeństwo wróciło do obowiązków.