Dziś Walentynki. Jedno z najbardziej komercyjnych świeckich świąt na świecie. Większość ludzi stara się 14 lutego przeżyć w wyjątkowy sposób: idąc ze swoją drugą połówką do kina, na romantyczną kolację lub po prostu pobyć kilka chwil ze sobą w domu. Jednak co raz więcej ludzi ma dosyć wszechobecnych czerwonych serduszek, całusków i masy przesłodzonej do granic możliwości czułości.

Jakiś czas temu podpytaliśmy kilka gwiazd o to jak obchodzą ten dzień. Ku naszemu zaskoczeniu nikt specjalnie nie świętuje 14 lutego. Walentynek nie lubi m .in. Magdalena Kumorek:

- Jestem romantyczką. Natomiast nie przekłada mi się to absolutnie jeżeli świętowanie 14 lutego. Staram się wymianę miłosną z moim mężem uskuteczniać cały rok.

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" Joanna Jabłczyńska dzisiaj oo rana do wieczora siedzi na wykładach w Okręgowej Izbie Radców Prawnych:

- Może tam będzie bardzo romantycznie. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast ja Walentynek nie uznaję. Boję się zamawiać stolik w restauracji, czy robić coś romantycznego, bo wszędzie będą tłumy.

A wy jak spędzacie dzisiejszy dzień?

