Święta to wyjątkowy czas, który każdy chce spędzić z rodziną. Gwiazdy niezwykle cenią te chwile, ponieważ niemal cały rok są zabiegane i pracują nad nowymi projektami. Wielkanoc to zaledwie kilka cennych dni, które każdy chce spożytkować jak najlepiej. A jakie plany mają gwiazdy? Kto wyjeżdża do ciepłych krajów, a kto zdecyduje się na tradycyjne staropolskie potrawy?

Specjalnie dla Was zebraliśmy w jednym miejscu plany świąteczne Waszych ulubionych gwiazd.

