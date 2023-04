To smutne wieści na święta. Małgorzata Rozenek-Majdan poinformowała właśnie fanów w mediach społecznościowych, że nie będą one wyglądały tak, jak chciała...

Miały być rodzinne święta, spotkanie z rodzicami i teściami. Niestety, choroba pokrzyżowała wszystkie plany Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana. Gwiazda poinformowała właśnie za pośrednictwem Instagrama, że Henio jest chory. U nas szpital . Dzidziuś taki bidulek - mówi Małgorzata w relacji na Instagramie. Zobacz także: Małgorzata Rozenek oszukana przez Radosława Majdana: "Byłam naiwna" Choroba Henryka zmienia świąteczne plany Majdanów Świąteczne potrawy, rodzinne plany... Dla licznych obserwatorów Małgorzaty Rozenek-Majdan od lat jasne jest, że do takich chwil jak święta, przygotowuje się perfekcyjnie. Niestety, w tym roku wszelkie plany trzeba było przełożyć na inny czas. Jak się okazuje, chory jest synek Małgorzaty i Radosława, niemal 2-letni już Henio. Jego mama pokazała na swoim instagramowym koncie serię relacji, w których wytłumaczyła, co się stało. Jakiś wirus. Najpierw starsi chłopcy, teraz Henryk - mówi gwiazda, pokazując chorego syna. Choroba chłopca, który dzięki znanym rodzicom od dawna może mieć już status prawdziwej gwiazdy Instagrama, automatycznie zmusza Majdanów do pozostania w tym roku na Wielkanoc w domu. Przy okazji, jak na Perfekcyjną panią domu przystało martwi się, co zrobi z jedzeniem przygotowanym na święta. No i tak sobie siedzimy. Musieliśmy odwołać wszystkie świąteczne plany . Nie wiem, kto w ogóle zje to całe jedzenie. Ani się nie spotkamy z rodzicami, ani z teściami - mówi Małgorzata. Zobacz także : Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę? Fani piszą o jej nogach: "falująca łydka"! Jak wytłumaczyła w wideo, nie tylko Henio złapał wirusa. O dzidziuś bladziutki taki. Stasiek dopiero wyszedł z tej choroby. Na koniec złożyła, wraz z mężem...