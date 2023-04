"Rolnik szuka żony" 9 zbliża się do końca. Jedną z par najbardziej lubianych są Klaudia i Valentyn. Stwarzają wrażenie świetnie dopasowanych i zdaje się, że nie widzą poza sobą świata - co pokazały niedawne odcinki programu. Fani "Rolnika" dotąd byli przekonani, że tych dwoje stworzy trwały i udany związek. Niespodziewanie w mediach społecznościowych Klaudii pojawiły się wymowne grafiki, które kompletnie zburzyły dotychczasowe wrażenie. Dziewczyna wspomina w nich o kłamstwie. Czyżby Valentyn i Klaudia przechodzili kryzys? "Rolnik szuka żony" 9: Valentyn okłamał Klaudię? W niedawnych odcinkach dziewiątej edycji miłosnego show TVP widzowie podziwiali świetnie układającą się znajomość Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony", który postanowił przedstawić ukochaną swoim rodzicom . Pojawiały się nawet sugestie, że para już zamieszkała razem. Jednak najnowsze grafiki, które opublikowała rolniczka, wszystko to stawiają pod znakiem zapytania. Wygląda to tak, jakby Valentyn ją okłamywał, a ona wreszcie go przejrzała. Na swoim Instagramie Klaudia pokazała grafiki z nią i Valentynem w roli głównej, które opatrzone zostały wymownymi komentarzami: - Kiedy już wiesz, że on kłamie, ale chcesz posłuchać, jaki kit wymyślił tym razem - głosi napis na pierwszej grafice. Z kolei przy drugim memie uczestniczka przedstawiła dwa zdjęcia: jedno ukazuje sytuację "przed związkiem", a drugie "w związku". Widzimy na nich roześmianą Klaudię, co wreszcie przestaje się podobać Valentynowi. - No i na ch*j się tak ciągle śmiejesz... - brzmi podpić zdjęcia. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Internauci martwią się o Justynę! "Popełni błąd, jeśli zrezygnuje ze wszystkiego" Materiały, które rolniczka...