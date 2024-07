Stachursky był mega gwiazdą muzyki dance w latach 90-tych. Jednak z biegiem lat jego popularność spadała, a w powrocie na szczyt nie pomógł wokaliście nawet udział w "Tańcu z gwiazdami", z którego musiał szybko zrezygnować, gdyż nabawił się kontuzji.

Gwiazdor od czasu do czasu pojawia się w różnego rodzaju programach, głównie w sezonie ogórkowym. Zapraszany jest do nich w roli eksperta od najróżniejszych tematów. W miniony weekend Stachursky gościł w "Dzień Dobry Wakacje". Na kanapach opowiadał o akcji społecznej dotyczącej profilaktyki raka piersi, której jest ambasadorem. Jednak to nie słowa wypowiadane przez piosenkarza przykuwały uwagę, a jego nowa fryzura. Tak, fryzura Stachurkiego.

Jacek kojarzył się zazwyczaj z ogoloną głową. Na kanapach TVN'u zaprezentował swój nowy image. Stachursky nadal ma wygoloną głowę, jednak z tyłu postanowił zapuścić włosy i zrobił sobie dredy. We fryzurze widzimy silne inspiracje wyznawcami Hare Kriszna.

Przypomnijmy, że niedawno swój look zmienił także Michał Wiśniewski. Zobacz: Wiśniewski ściął czerwone włosy!



(fot. tvn.pl)

