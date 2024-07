Popularność Rozenków okazuje się na tyle ogromna, że media zaczęły walczyć na argumenty kto ma rację w kwestii rozwodu (zobacz historię ich miłości). Właśnie "Grazia" donosi, powołując się na Jacka, że ich miłość kwitnie i nic nie zapowiada się by miało cokolwiek zmienić relację pary. Rozenek zapewnia, że Małgorzata jest kobietą jego marzeń i snów. Mówiąc krótko... jest "perfekcyjna". O sobie ma podobne zdanie.

- Wiele lat szukałem takiej kobiety . Mam uczucie, jakbym po długiej męczącej podróży trafił wreszcie do domu. Z burzy, z zimna i deszczu do ciepłego, czystego, pachnącego domu. Krainy, gdzie na nic nie trzeba zasługiwać, gdzie po prostu dostaje się poczucie bezpieczeństwa. To się nazywa trafić na właściwą osobę - romantycznie opowiada dziennikarz w "Grazii".

Jacek zapewnia czytelników, że potrafi odwdzięczyć się za "poczucie bezpieczeństwa". Co prawda nie gotuje, ale...

- Nie gotuję. Jestem za to cudownym kochankiem. Oboje z Małgosią podzieliliśmy się rolami, że każde z nas robi to, w czym jest dobre, co lubi i co go nakręca.