Jacek Kurski wysłał oficjalne pismo do Jerzego Owsiaka! Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że po raz pierwszy w historii Telewizja Publiczna nie będzie gospodarzem i głównym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak przed kamerami przyznał wówczas, że wysłał prośbę o możliwość współpracy przy 25. Finale WOŚP zarówno do władz TVP, jak i do stacji TVN. Okazało się, że Telewizja Publiczna nie odpowiedziała na apel Owsiaka. Zupełnie inną postawę zaprezentował TVN, który chętnie rozpoczął współpracę z WOŚP.

Reklama

Naszym nowym nadawcą, naszym partnerem telewizyjnym będzie telewizja TVN. Moi drodzy, wysłaliśmy nasze zapytanie także do Telewizji Narodowej - telewizja TVN się odezwała. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli skorzystać z waszych kamer. To będzie absolutnie karnawał brazylijski w środku zimy- mówił Jerzy Owsiak do przedstawicieli stacji TVN.

Teraz po kilku dniach od tego wydarzenia do fundacji kierowanej przez Jerzego Owsiaka napisał sam Jacek Kurski. W oficjalnym piśmie prezes TVP zapewnia, że Telewizja Polska pomimo podjęcia przez Owsiaka współpracy z konkurencyjną stacją, również zamierza informować swoich widzów o przebiegu imprezy.

Szanowny Panie Jerzy, Pomimo podjętej przez Fundację WOŚP decyzji, że współgospodarzem 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 15 stycznia 2017 r. będzie stacja TVN, pragnę poinformować Pana, że Telewizja Polska S.A. nie uchyli się od informowania o przebiegu i rezultacie corocznej zbiórki Orkiestry na swoich antenach. Łączę wyrazy szacunku, Jacek Kurski- czytamy na stronie www.wosp.org.pl

Jerzy Owsiak odpowiedział na list Kurskiego. Co napisał?

To dobra wiadomość! 24 lata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Telewizji Publicznej to prawdziwe pasmo sukcesów nie tylko tych wymiernych, policzonych zebranymi i wydanymi na sprzęt medyczny w polskich szpitalach pieniędzmi, ale także tych telewizyjnych, związanych tak z oglądalnością, jak i z realizowaniem misji Telewizji Publicznej. W tym konkretnym przypadku misja ta, jak żadna inna, wspaniale jednoczy Polaków ponad wszelkimi podziałami. Mam nadzieję, że przy zbliżającym się 25. Finale takiego przesłania w przekazie Telewizji Publicznej nie zabraknie. Mogę Pana zapewnić, że chociaż głównym nadawcą będzie Grupa TVN, nigdy nie zapominamy o tym, że Telewizja Publiczna była współtwórcą tego ogromnego sukcesu. Nasza wspólna praca w tym momencie, kiedy przeczytałem Pańskie słowa, nabiera ogromnej mocy i może przynieść tylko pozytywny rezultat dla zbliżającego się, jubileuszowego, 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo na końcu, jak Pan sam doskonale wie, głównym wygranym są dzieci i seniorzy w polskich szpitalach, dla których grać będziemy 15 stycznia 2017 roku.

Jesteście zaskoczeni listem Jacka Kurskiego do Jerzego Owsiaka?

Zobacz także

Zobacz także: Jurek Owsiak pyta szefa TVP2 o cenzurę w stacji! Mocne słowa…

Jacek Kurski napisał list do Jerzego Owsiaka.

Co prezes TVP napisał do szefa WOŚP?