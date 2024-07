25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie transmitowany przez stację TVN! To oznacza, że pierwszy raz w historii Telewizja Publiczna nie będzie gospodarzem wielkiej akcji kierowanej przez Jerzego Owsiaka. Sam Owsiak na konferencji prasowej przyznał, że 15 stycznia 2017 roku to widzowie TVN będą mogli oglądać najważniejsze momenty zbiórki, a gospodarzem finału będzie TVN24 - i to właśnie na antenie tej stacji będziemy mogli zobaczyć m.in. licytację złotych serduszek.

Reklama

Zobacz także: Porsche Agaty Kuleszy, czołg, serduszko czy fiat od Kwaśniewskiej - najsłynniejsze aukcje WOŚP!

Naszym nowym nadawcą, naszym partnerem telewizyjnym będzie telewizja TVN. Moi drodzy, wysłaliśmy nasze zapytanie także do Telewizji Narodowej - telewizja TVN się odezwała. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli skorzystać z waszych kamer. To będzie absolutnie karnawał brazylijski w środku zimy - przekonywał Jerzy Owsiak. - Myślę, że nam, Polakom, niezwykle trzeba takich wspólnych działań, bo te wspólne działania przynoszą nam wszystkim ogromne korzyści. Fajnie jest być razem, bez względu na wiek, kolory, przekonania. I to jest chyba najważniejsza rzecz, która będzie nam przyświecała.

Adam Pieczyński, członek zarządu TVN, podczas konferencji zapewnił, że TVN będzie bardzo chętnie współpracować z innymi stacjami, które również będą chciały pokazywać finał WOŚP.

Będziemy życzliwie współpracować ze wszystkimi mediami działającymi w Polsce, narodowymi, państwowymi, prywatnymi, zagranicznymi i wszelkimi innymi po to, żeby ta niesamowicie ważna akcja toczyła się dalej do końca świata i jeszcze dzień dłużej - powiedział Adam Pieczyński.

Pieniądze ze zbiórki podczas 25. Finału WOŚP zostaną przekazane na opiekę pediatryczną i opiekę nad seniorami. Jesteście zaskoczeni, że po 24 latach TVP przestała być głównym partnerem akcji kierowanej przez Jurka Owsiaka?

Zobacz także

Przypominamy, że pomiędzy szefem WOŚP a władzami TVP doszło do nieprzyjemnej sytuacji m.in. kilka miesięcy temu, kiedy to Owsiak wystosował list do szefostwa TVP, w którym pytał go o cenzurę w telewizji. Jerzy Owsiak opisał wówczas sytuację z planu programu "Świat się kręci", kiedy to jego przyjaciel został upomniany, że nie może pojawić się w studiu z przyczepionym do marynarki serduszkiem z logo WOŚP. Jerzy Owsiak miał również żal do TVP, że nie pokazała w swoich programach informacyjnych ile pieniędzy udało się zebrać podczas tegorocznej akcji WOŚP.

Zobacz: Jurek Owsiak pyta szefa TVP2 o cenzurę w stacji! Mocne słowa…

WOŚP rozpoczęła współpracę z TVN.

25. Finał WOŚP po raz pierwszy w historii nie będzie relacjonowany przez TVP.

Eastnews