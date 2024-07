Zbigniew Lew-Starowicz o Barbarze Sienkewicz

Sprawa Barbary Sienkiewicz to temat numer jeden z polskich mediach. Nic nie wskazuje na to, że aktorka da nam szybko o sobie zapomnieć. Regularnie pojawia się teraz na łamach gazet, stacjach tv i opowiada o swojej sytuacji. Wcześniej przed kamerami zaapelowała też do premier Ewy Kopacz o przyznanie jej zasiłku macierzyńskiego w wysokości 500 złotych.

Sprawę Barbary Sienkiewicz komentują politycy, lekarze, ale też gwiazdy. Głos zabrała już Magda Gessler, a teraz do dyskusji włączył się słynny seksuolog, profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Co powiedział?

"Pierwsze moje skojarzenie: biedne dzieci. Za duża różnica wieku, jeżeli chodzi o matkę. (…) To jest wybryk natury"” - powiedział w se.pl.

Jacek Borkowski broni najstarszej matki w Polsce!



Jego zdaniem Barbara Sienkiewicz nie powinna otrzymać pomocy finansowej od premier Ewy Kopacz. Z jego wypowiedzią nie zgadza się Jacek Borkowski, gwiazdor serialu “Klan”, w którym epizodyczną rolę zagrała Sienkewicz.

"To sugerowanie, że ona nie wychowa tych dzieci! Jak tak można? Nie widzę żadnej sensacji w tym, że 60-latka urodziła dwójkę dzieci, poza radością z tego, że to się udało. Posiadanie dzieci jest szczęściem i ją to spotkało", powiedział "Na Żywo" Borkowski.

Po której jesteście stronie? Uważacie, że Barbara Sienkiewicz za późno zdecydowała się na macierzyństwo i teraz nie powinna prosić o pomoc czy też należy jej się dodatek do emerytury i gratulacje z powodu narodzin dzieci, a nie fala krytyki?

