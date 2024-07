Iza Miko znów zaskakuje pomysłami. Nasza hollywoodzka gwiazda najpierw zachęcała do „okadzania swojej waginy”, a teraz zdradza nietypowy sposób na idealną figurę. Jest darmowy i dostępny dla wszystkich! Polska aktorka, która od lat mieszka w USA, może pochwalić się perfekcyjną figurą. Jeśli więc sama stosuje swoją metodę, to być może jest ona faktycznie skuteczna..

Reklama

Jak szybko schudnąć? Przepis Izy Miko

Mogłoby się wydawać, że Iza Miko, która promuje zdrowy styl życia, diety i ćwiczenia, może radzić jedynie, by zmienić sposób odżywiania i zacząć się ruszać. Jednak nic bardziej mylnego! Tym razem zachęca na Instagramie, żeby zamiast ćwiczyć… wyobrażać sobie ćwiczenia na siłowni!

- Nie dotarłaś dzisiaj na siłownię? Upewnij się, że spędzasz czas na wyobrażaniu sobie tego. Wierzcie lub nie, nasze ciało nie zna różnicy między tym, co widzimy w naszym umyśle, a tym, co jest prawdziwe. To jest całkowicie udowodnione. Możesz utwierdzić się w przekonaniu, że miałaś pełen trening lub relaksujący dzień na plaży i uzyskać takie właśnie efekty! - napisała Iza Miko.

Co sądzicie o sposobie Izy Miko na zgrabną figurę? Przetestujecie go na sobie? My już to robimy! ;)

Zobacz także

Zobacz: Jak schudnąć z brzucha? 6 prostych kroków

Przeczytaj też: Iza Miko: „17 lat temu skończyłam tańczyć balet”. Dlaczego aktorka przerwała

Sposób Izy Miko na figurę jest bardzo nietypowy

Instagram

Reklama

Iza Miko ma idealną figurę!