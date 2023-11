Pomimo faktu, że Mallu z „Hotel Paradise” opuściła już rajską willę, to wciąż wzbudza zainteresowanie na swoim Instagramie. Uczestniczka show chętnie relacjonuje to, co się u niej dzieje i otwiera się przed swoimi obserwującymi na wszelkie tematy. Ostatnio 24-latka wzbudziła zaniepokojenie wśród fanów, gdy na InstaStories wyznała, że nie czuje się najlepiej i doskwiera jej silny ból. O co chodzi?

Mallu z „Hotel Paradise” zaniepokoiła w swoim ostatnim wpisie

Siódma edycja „Hotelu Paradise” bez wątpienia przyniosła wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Jednym z nich była decyzja Mallu o odejściu z programu, tuż po tym, jak Marvin wyznał jej miłość. Wcześniej widzowie byli przekonani, że to właśnie oni przetrwają do tygodnia finałowego i że uda im się stanąć na ścieżce lojalności. Tak się jednak nie stało... Karolina na swoim Instagramie nieraz mówiła, że nie chce już poruszać tematów związanych z hotelem i woli mówić o swoim życiu prywatnym. Ostatnia relacja 24-latki wzbudziła jednak niepokój. Uczestniczka show przechodzi bardzo trudne chwile.

Uczestniczka 7. edycji „Hotelu Paradise” opublikowała na swoim InstaStories nagranie, na którym leży przygnębiona w łóżku, zakryta kołdrą. Mallu wyznała, że nie czuje się najlepiej, ponieważ cierpi na mocny ból zęba.

Umrę zaraz przez ten ból zęba... już zmęczona jestem... to była słaba noc. Za 4h mam dentystę. Ale czuję, że mi policzek spuchło i jest całe gorące — napisała Karolina.

Wygląda na to, że Mallu przechodzi trudny okres w swoim życiu. Najpierw musiała zmierzyć się z krytyką, która spotkała ją po odejściu z hotelu i pozostawieniu Marvina, a teraz doskwiera jej silny ból zęba. Mamy nadzieję, że do finałowego odcinka poczuje się lepiej i zobaczymy ją świętującą ten dzień razem z innymi uczestnikami podczas wielkiej imprezy. A wy czekacie na wielki finał „Hotelu Paradise”?