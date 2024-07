Iwona Cichosz pochodzi z Gdańska i nie słyszy od urodzenia, tak jak jej rodzice, siostra i dziadkowie. Uważa swoje życie za udane i nie brakuje jej tego, co odczuwają ludzie słyszący. Udowadnia to w "Tańcu z Gwiazdami". Na co dzień pracuje w firmie, która ułatwia życie osobom takim jak ona. Iwona Cichosz ma narzeczonego, Norwega Trulsa, który kibicuje jej w show i czeka cierpliwie, aż skończy jej się czas panowania jako Miss Świata 2016 Głuchych i będą mogli wziąć ślub.

- Też jest niesłyszący. Pochodzi z Norwegii, ma firmę informatyczną, jest tłumaczem - powiedziała "Rewii" Cichosz.

W styczniu przeniósł się do Polski. I jak mówi Iwona planują dzieci, które nie bedą tak jak oni słyszeć.

Dziecko Iwony Cichosz będzie niepełnosprawne

- Często czytam w internecie, że jak zdecydujemy się na dzieci, to je skrzywdzimy, bo będą głuche. Ale to jest dla nas normalne. Będziemy mieli niesłyszące dziecko, bo przecież sami nie słyszymy! - mówi tancerka.

Czy też tak uważasz, że brak słuchu to nie przeszkoda w niczym?

Iwona Cichosz i jej narzeczony planują ślub, a potem dzieci.

Iwona Cichosz jest Miss Świata Głuchych 2016. Zaczęła brać udział w konkursach 10 lat temu.