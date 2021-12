Iwona Cichosz właśnie została mamą po raz pierwszy! Radosną nowiną pochwaliła się w sieci. Pokazała wzruszające zdjęcie z dzieckiem i zdradziła, jakie imię dla niego wybrała! To synek czy córeczka? Poznajcie szczegóły! Zobacz także: Iwona Cichosz potwierdziła informacje o ciąży i pochwaliła się dużym brzuszkiem! Iwona Cichosz urodziła. Pokazała zdjęcie dziecka Iwona Cichosz została Miss Świata Głuchych 2016, szerszej publiczności dała się poznać dzięki swojemu udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie doszła aż do finału! Wczoraj podzieliła się radosną nowiną! Ona i jej mąż Truls S. Yggeseth zostali rodzicami po raz pierwszy. Dumna mama opublikowała przepiękne zdjęcie z noworodkiem. To synek, dla którego wybrali imię Antoni. Malec urodził się 17 lipca 2020 roku: Nasze wszystko 🥰 Nasz piękny, najdroższy synek przyszedł na świat 17 lipca o 13:36 - Antoni ♥️ - napisała na Instagramie Iwona Cichosz i Truls S. Yggeseth pobrali się we wrześniu 2019 roku. Pierwsze doniesienia o ciąży uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się już na początku roku. Niedługo później Iwona osobiście potwierdziła radosną nowinę w sieci: W końcu nadszedł ten dzień, kiedy jestem gotowa podzielić się z Wami radosną nowiną 🥰 Już za kilka miesięcy nasza rodzinka się powiększy! 😍 - napisała na Instagramie Serdecznie gratulujemy szczęśliwym rodzicom! Zobacz także: Po trzech latach znajomości Iwona Cichosz i Truls Yggeseth wzięli ślub! Czy dla męża gwiazda opuści Polskę? Iwona Cichosz została mamą! Pokazała zdjęcie synka, któremu wybrała imię Antoni. Wyświetl ten post na Instagramie. ...