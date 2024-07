Iwona i Truls są parą od pół roku, a mieszkają razem od kilku tygodni. Wiemy, czy śliczna tancerka Iwona Cichosz z programu "Taniec z gwiazdami" i jej partner Truls S. Ygessetha chcą się wkrótce pobrać.

"Jego jedyną wadą może być to, że kocha mnie tak mocno, że zrobiłby dla mnie wszystko" - mówi o ukochanym Iwona Cichosz.

Trulsa S. Ygessetha poznała we wrześniu ubiegłego roku, miesiąc później zostali parą, a w styczniu on przeprowadził się z Norwegii do Polski.

Truls jest w Polsce po to, by nie wspierać. On ma własną firmę, zajmuje się m.in. tworzeniem stron internetowych, więc może pracować zdalnie. Raz w miesiącu lata jeszcze do Oslo, gdzie studiuje na kierunku menedżer artystyczny" - mówi Iwona.

Odkąd mieszka z partnerem, stale pada pytanie o ślub. I cierpliwie odpowiada, że do sierpnia nosi koronę Miss Świata Głuchych i przez ten czas nie może wyjść za mąż. A potem? Czas pokaże!

Iwona Cichosz w TzG