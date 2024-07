Na wczorajszej imprezie Preparty MTV EMA 2013, Natalia Siwiec jak zwykle wyglądała bosko. Oprócz tego, że na event przyjechała białym Rolls Roycem, to do tego miała na sobie designerskie ciuchy. Gwiazda wyglądała seksownie, trochę wulgarnie, ale wciąż w granicach dobrego smaku. Natalia, tym razem miała na sobie cekinową sukienkę mini, która w internecie kosztuje ok. 1700 złotych.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Natalii Siwiec

Autorem tej sukienki jest popularny projektant Brian Lichtenberg, który zasłyną z kolekcji słynnych T-shirtów z nadrukami inspirowanymi logotypami wielkich domów mody. Sukienka, którą miała na sobie wczoraj Natalia Siwiec to model, który już wcześniej, bo aż 3 lata temu nosiła Kim Kardashian i Lindsay Lohan.