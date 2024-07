Już od marca na antenie Polsatu pojawi się nowe show - Celebirty Splash, w którym gwiazdy będą skakały do wody. Duże zamieszanie wzbudził udział Danuty Stenki w nowym programie, która zasiądzie w jury. Zaskoczeniem byli także prowadzący. Zobacz: Znamy nazwisko prowadzącego "Celebrity Splash"!

Już trwają treningi i próby do pierwszych odcinków, a gwiazdy pod okiem trenerów będą uczyły się różnych akrobacji. Ponadto wszystkie będą musiały zaprezentować się w strojach kąpielowych i pokazać swoje ciała, co dla innych mogłoby być przeszkodą. Najwyraźniej Ilona Felicjańska i Aleksandra Ciupa nie mają nic do ukrycia i już pochwaliły się pierwszymi zdjęciami z planu. Pozują oczywiście w strojach do pływania i dumnie prężą swoje wdzięki.

Która z nich lepiej się prezentuje?

