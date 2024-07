Robert Lewandowski przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2021 roku. To już potwierdzone oficjalnie! Oczywiście w związku z przedłużeniem kontraktu Robert może liczyć na bardzo dużą podwyżkę! Ile będzie teraz zarabiał "Lewy"? Do tej pory Robert Lewandowski zarabiał dziesięć milionów euro za sezon (zgodnie z umową, która miała obowiązywać do lipca 2019 roku), a teraz ma otrzymywać piętnaście milionów euro za sezon!

Reklama

Jestem bardzo zadowolony, że negocjacje zakończyły się sukcesem. Pogram w Bayernie jeszcze przez kilka lat. Przed nami wielkie cele. Klub dał mi wszystko, czego potrzebuję, żeby moje marzenia się spełniały - tak skomentował przedłużenie umowy sam Lewandowski.

Jak udało nam się obliczyć, taka podwyżka oznacza, że teraz Lewandowski będzie zarabiał dziennie... około 182 tysiące złotych! Powtórzmy, tak, DZIENNIE! Niezła sumka, prawda?

Zobacz też: Tak Robert Lewandowski cieszy się z tego, że zostanie ojcem! "Po meczu nie rozstaje się z piłką!"

Zobacz także

Zobacz więcej: Mamy pierwsze zdjęcie ciężarnej Anny Lewandowskiej po ogłoszeniu, że jest w ciąży! Dopingowała Lewandowskiego z trybun!

Robert przedłużył kontrakt.

Twitter

Robert Lewandowski dostał właśnie sporą podwyżkę!

East News

Reklama

To niezła sumka!