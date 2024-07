W dniach 21 - 23 czerwca odbędzie się III edycja Rajdu Polski Kobiet. Tradycyjnie impreza przyjmie formułę off-roadową z elementami zmagań szosowych. Do sportowej rywalizacji stanie kilkadziesiąt załóg, w składzie których znajdą się m.in. popularne aktorki, piosenkarki, celebrytki i sportowcy, a być może również przedstawicielki ministerstw.

Twarzami III Rajdu Polski Kobiet są aktorka Dorota Kamińska, która aktywnie i z sukcesami uczestniczyła we wszystkich edycjach imprezy oraz Wojtek Chuchała, kierowca Subaru Poland Rally Team. Wzorem ubiegłego roku, w rajdzie wezmą udział także męskie załogi, jadące w charakterze wsparcia operacyjnego. O dodatkową dawkę adrenaliny i niezapomniane emocje zadbają również inni sportowcy, na czele z Nataszą Caban, wykonujący ewolucje na swoich wyczynowych motocyklach.

Chcemy zachęcić Kobiety do przeprowadzania cyklicznych badań, takich jak mammografia, USG piersi i narządów rodnych, badań cytologicznych czy okresowych badań specjalistycznych na poziom hormonów. Świadoma profilaktyka jest najprostszym czynnikiem poprawiającym skuteczność leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym u Kobiet.

mówi dr Krystyna Backiel, Prezes Zarządu Fundacji Teraz Kobiety, pomysłodawczyni i organizator Rajdu Polski Kobiet.

Uroczyste rozpoczęcie tegorocznej edycji Rajdu Polski Kobiet będzie miało miejsce w sobotę, 22 czerwca około godziny 8:30 w Warszawie, przy ul. Karowej. Stąd załogi udadzą się na rajdowe odcinki, przygotowane przez Szkołę Jazdy Subaru i wiodące przez malownicze okolice Mazowsza. Trasa obejmie między innymi Piaseczno, Grójec, Białobrzegi czy Radom. Dalej szutrowymi drogami uczestnicy pojadą z Piekła do Nieba, by zatrzymać się w miejscowości Sielpie Wielkie, skąd leśnymi drogami dotrą do Starej Wsi, gdzie zanocują w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo. Tam będą czekać dodatkowe atrakcje, przygotowane przez gospodarzy.

W trakcie III edycji Rajdu Polski Kobiet uczestniczki wezmą udział w badaniach mammograficznych i cytologicznych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Na całej trasie zawodów rozlokowane będą mammobusy oraz ambulanse do poboru krwi, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przed rajdem i po jego zakończeniu realizowane będą pikniki medyczne w różnych miastach Polski, przy udziale partnerów motoryzacyjnych.