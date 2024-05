Odkąd król Karol III i księżna Kate ujawnili, że mierzą się z chorobą nowotworową, media na całym świecie rozpisują się na temat tego, co dzieje się w rodzinie królewskiej. O problemach zdrowotnych brytyjskiego monarchy dowiedzieliśmy się na początku lutego br. Księżna Walii ujawniła, że ma raka pod koniec marca. Oboje usunęli się w cień i zawiesili wszelkie obowiązki. Niedawno w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia, dotyczące leczenia króla. Wreszcie Karol III pokazał się publicznie. Mamy jego nowe zdjęcia.

Reklama

Nowe fotografie chorującego na raka Karola III

W odpowiedzi na plotki, jakoby leczenie Karola III nie przynosiła oczekiwanych efektów, Pałac Buckingham wydał pilne oświadczenie w sprawie króla. Rzecznik royalsów poinformował pod koniec kwietnia, że monarcha już niedługo wróci do swoich obowiązków. Podano też szczegóły dotyczące jego rekonwalescencji. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że syn Elżbiety II nie należy do cierpliwych pacjentów.

Król Karol III SUZANNE PLUNKETT/AFP/East News

Kilka dni po komunikacie Karol III razem z królową Kamilą pojawili się w University College Hospital Macmillan Cancer Centre w Londynie. W klinice królewska para spotkała się z personelem oraz pacjentami ośrodka medycznego. Zaraz po tym, jak ogłoszono powrót monarchy, Karol III złożył niezapowiedzianą wizytę na Royal Windsor Horse Show.

Król Karol III i królowa Kamila HENRY NICHOLLS/AFP/East News

Obecność króla na zawodach konnych, które nieprzerwanie są organizowane od 1943 roku, wywołała spore emocje. Trzeciego dnia konkursu Karol III zjawił się w parku zamku Windsor i został sfotografowany przez reporterów. Powrót monarchy wywołał wielkie emocje. Jego siostrzenica Zara Tindall wpadła mu w ramiona.

Król Karol III Andrew Matthews/Press Association/East News

Córka księżniczki Anny, mistrzyni jeździectwa i monarcha wymienili wiele czułości, co nie umknęło uwadze dziennikarzy. Warto przypomnieć, że Royal Windsor Horse Show to ważna impreza dla rodziny królewskiej. Nieżyjący już książę Filip regularnie brał udział w zawodach, aż do 2003 roku, gdy przeszedł na emeryturę.

Zobacz także

Król Karol III Andrew Matthews/Press Association/East News

Obywatele z pewnością będą musieli dłużej zaczekać na powrót księżnej Kate. Zaraz po ujawnieniu choroby żona następcy tronu przeniosła się do leżącej pod miastem rezydencji Anmer Hall w hrabstwie Norfolk, by tam przejść leczenie z dala od medialnego zamieszania.

Reklama

Zobacz także: Fatalne wieści o stanie Karola III. „Nie jest dobrze”. Padły informacje o pogrzebie

Król Karol III Andrew Matthews/Press Association/East News