To wyjątkowa Wielkanoc w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Księżna Kate i książę William nie biorą udziału w nabożeństwach ze względu na chorobę księżnej Walii. Royalsi postanowili odpocząć w drugiej rezydencji w Anmer Hall. Tymczasem w podczas niedzielnej mszy król Karol III oraz królowa Kamila pokazali się w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. To pierwsze takie publiczne wystąpienie od ujawnienia problemów zdrowotnych Kate Middleton. Żona następcy tronu poddała się chemioterapii i nie wie, kiedy wróci do swoich obowiązków. Warto przypomnieć, że z nowotworem zmaga się także brytyjski monarcha.

W ciągu ostatnich dni wszyscy zastanawiają się, z jakim nowotworem walczy księżna Kate. Żona następcy tronu potwierdziła, że w najbliższym czasie nie będzie pełniła obowiązków. O jej powrocie mają zadecydować lekarze, którzy nadzorują chemioterapię księżnej Walii. Obywatele mgli się przygotować na to, że Kate Middleton i książę William nie pokażą się w okresie Wielkanocy. Natomiast król Karol III oraz królowa Kamila wyszli do ludzi podczas nabożeństwa.