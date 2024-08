Iga Świątek wygrała z Danielle Collins podczas Igrzysk Olimpijskich. Niestety po meczu ku zaskoczeniu wszystkich na korcie wyniknęła zaskakująca sytuacja. Danielle Collins, co prawda podała rękę Idze Świątek, ale powiedziała jej też kilka słów, jak się szybko okazało - gorzkich słów. 9. rakieta świata oskarżyła Igę Świątek o... fałsz. Co odpowiedziała Iga Świątek? Nie kryła zmieszania!

Już jutro półfinał z udziałem Igi Świątek, a tymczasem media na całym świecie rozpisują się o sytuacji między Igą a Danielle Collins. Polska tenisistka wygrała dwa sety, a trzeci kompletnie zdominowała. Ostatecznie Collins poddała mecz i wytłumaczyła się urazem mięśni brzucha. To nie wszystko! Podczas zejścia z kortu tenisistki uścisnęły dłonie, a ze strony Danielle Collins padły zaskakujące słowa:

Hmmm. There was a bit of drama in the end. pic.twitter.com/ul9iNDeJzB

Iga Świątek nie kryła zmieszania całą sytuacją. Tenisistka słynie z bardzo wyważonych wypowiedzi i nigdy dotąd nie uczestniczyła w żadnych aferach. Wygląda na to, że jej rywalka zdecydowała się wyprowadzić pierwszą rakietę świata z równowagi przed tak ważnymi meczami.

Lepiej ją zapytać. Było to dość dziwne, raczej niespotykana dla mnie sytuacja na korcie. Kończy karierę, wiem, że to musiał być ciężki moment dla niej życzę jej wszystkiego dobrego

Lepiej ją zapytać. Było to dość dziwne, raczej niespotykana dla mnie sytuacja na korcie. Kończy karierę, wiem, że to musiał być ciężki moment dla niej życzę jej wszystkiego dobrego

Polka nie ma zamiaru kontynuować tego tematu i twierdzi, że nigdy nie zrobiła nic nietaktownego w kierunku swojej rywalki.

No cóż. Nie będę się o to spierać, bo nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w jej kierunku. Chciałam pogratulować jej udanej kariery, bo to jej ostatni rok w tourze. Nie wiem, o co jej chodziło. Nie miałyśmy nawet żadnych interakcji, które mogłyby to spowodować

dodała Świątek podczas rozmowy z dziennikarzami po meczu.