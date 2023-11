Kornelia zwyciężyła 8. edycję "Hotelu Paradise" i wciąż wzbudza zainteresowanie widzów, którzy chętnie śledzą ją na Instagramie. Ostatnio postanowiła pochwalić się swoją metamorfozą, która zaskoczyła wielu internautów. Uczestniczka show zdecydowała się przefarbować włosy na jasny blond, a my nie możemy oderwać od niej wzroku.

Kori z "Hotel Paradise" przeszła metamorfozę po finale

Wielki finał 8. edycji miłosnego formatu już za nami. Na ścieżce lojalności stanęli Jacek i Kornelia, którzy mieli się ku sobie od samego początku. Po powrocie do Polski próbowali stworzyć parę, ale wciąż im nie wychodziło. Kornelia z "Hotel Paradise" wyznała, że jej partner zmienił się po programie i już nie walczył o jej względy, tak jak było to w hotelu. Uczestniczka wciąż jednak pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie, na którym próbuje wykorzystać swoje "5 minut". Ostatnio zdecydowała się na spektakularną zmianę, a my przecieramy oczy zdumienia.

Hotel Paradise Kori Instagram @kori.hotelparadise7

Nie da się ukryć, że atutem Kornelii z "Hotel Paradise" są z pewnością jej długie lśniące włosy. Teraz okazało się, że uczestniczka show postanowiła na zmiany i wybrała się do fryzjera, u którego zaszalała z kolorem. 22-latka postawiła na jasny odcień blondu, który prezentuje się fenomenalnie na jej długich kręconych włosach.

A wam jak podoba się nowa fryzura Kori z "Hotel Paradise"?