Polak znalazł się w pierwszej dziesiątce finalistów ogólnoświatowego talent show „Aim2Fame”. Stawką w konkursie jest ośmiotygodniowy kurs pod okiem najlepszych światowych vocal coachów oraz uczestnictwo w międzynarodowym zespole popowym. Jak na razie Ian Rooth radzi sobie świetnie, a w poniedziałek zakończy się głosowanie, po którym poznamy czwórkę laureatów. Rooth do drugiego etapu nagrał teledysk:

Do drugiego etapu nagrałem teledysk, który jest mashupem dwóch utworów: A Great Big World i Christiny Aquilery „Say something” oraz Johna Legenda „All of me”. Śpiewam w języku angielskim od dziecka, więc swobodnie porozumiewam się w tym języku.

W programie Aim2Faime bierze też udział jeden z najbardziej znanych choreografów na świecie - JaQuel Knight. W 2009 za singla "Single Ladies" Beyonce dostał nagrodę Video Music Awards for Best Choreography. Potem tworzył choreografie również dla Madonny, The Spice Girls, and Celine Dion, Britney Spears'.

